Никола Калинич: "Не чувствую давления в "Милане"

Нападающий "Милана" Никола Калинич сообщил, что приложит все усилия, чтобы помочь "россонери" вернуться на вершину. Форвард подчеркнул, что не чувствует давления в новой команде. Ранее сообщалось, что соглашение с хорватом рассчитано на четыре года.

– Я очень рад оказаться в "Милане", – цитирует клубная пресс-служба Калинича. – Для меня это новый вызов, и я надеюсь, что все будет хорошо. Я сделаю все возможное, чтобы побеждать вместе с "россонери".

Я не чувствую давления, я просто сосредоточен на своей игре. 7-й номер? Я хотел взять 9-й, но он занят Андре Силвой. Я взял то, что было свободно.

Напомним, что ранее Калинич выступал за "Фиорентину" с 2015 по 2017 год. За это время он провел в составе "фиалок" 84 матча во всех клубных турнирах и забил 33 гола.

"Милан" объявил о переходе Калинича