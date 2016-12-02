Никола Калинич: "Интерес со стороны "Наполи" был лишь на словах"

Нападающий "Фиорентины" Никола Калинич заявил, что летом были лишь слухи о его возможном переходе в "Наполи", но никаких конкретных предложений сделано не было. 28-летний хорват всем доволен в своей нынешней команде, поэтому не спешит ее покидать.

- Не обращал внимания на слухи летом, - цитирует La Nazione Калинича. - Что касается интереса "Наполи", то могу сказать, что это были лишь слова, и ничего конкретного. У меня есть контракт с "Фиорентиной", который рассчитан еще на три года, и у меня здесь есть цели, которых нужно достигнуть. Всегда буду благодарен Паулу Соузе, пригласившему меня сюда. Я и моя семья всем довольны во Флоренции, поэтому не понимаю, почему я должен хотеть сменить команду.