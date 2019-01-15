"Невежественные и грубые люди продолжают ходить на стадионы". Анчелотти - о расизме в Италии

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что Италия должна искоренить расизм. Ранее защитник неаполитанцев Калиду Кулибали подвергся оскорблениям на расовой почве в матче 18-го тура серии А против "Интера" (0:1).

- Италия должна искоренить расизм - это не так сложно, - приводит слова Анчелотти Football Italia. - К сожалению, невежественные и грубые люди продолжают ходить на стадионы. Они должны пройти курсы образования и уважения. Если во время матча фанаты скандируют расистские оскорбления, то игра должна быть остановлена на какое-то время. Раз матчи прекращаются, когда идет сильный дождь, то так должно быть и в случае с оскорбительными песнопениями.

"Наполи" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 44 очка после 19 туров.

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