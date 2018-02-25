17:55 25 февраля | Футбол — Италия

Невероятный гол Милинковича-Савича, которым интересуется "Реал". Видео

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Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич открыл счет на 7-й минуте матча 26-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло". 22-летний серб, которым интересуется "Реал", мастерски пробил из-за пределов штрафной площади. Голкипер соперника даже не прыгнул за мячом.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Лучший гол века. И XXII века тоже, скорее всего. Ох уж эти знаменитые желтушные заголовки СЭ)

18:45 25 февраля

Serenky25

Да уж заголовок. Вот как надо. Который отказал Спартаку вместе с Луаном!

18:21 25 февраля

ЗЮК~

Трудно придумать более глупый заголовок.

18:02 25 февраля

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