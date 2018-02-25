Невероятный гол Милинковича-Савича, которым интересуется "Реал". Видео

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич открыл счет на 7-й минуте матча 26-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло". 22-летний серб, которым интересуется "Реал", мастерски пробил из-за пределов штрафной площади. Голкипер соперника даже не прыгнул за мячом.
Milinkovic-Savic señoras y señores. pic.twitter.com/7TIIblXiqH– Iván López (@Ivan8Lopez) 25 февраля 2018 г.
баламошка
Лучший гол века. И XXII века тоже, скорее всего. Ох уж эти знаменитые желтушные заголовки СЭ)
18:45 25 февраля
Serenky25
Да уж заголовок. Вот как надо. Который отказал Спартаку вместе с Луаном!
18:21 25 февраля
ЗЮК~
Трудно придумать более глупый заголовок.
18:02 25 февраля