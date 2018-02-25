Невероятный гол Милинковича-Савича, которым интересуется "Реал". Видео

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич открыл счет на 7-й минуте матча 26-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло". 22-летний серб, которым интересуется "Реал", мастерски пробил из-за пределов штрафной площади. Голкипер соперника даже не прыгнул за мячом.