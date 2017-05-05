Неста посоветовал Симеоне покинуть "Атлетико"

Экс-защитник сборной Италии Алессандро Неста посоветовал своему бывшему одноклубнику по "Лацио" Диего Симеоне покинуть "Атлетико". Ранее в СМИ появилась информация, что "Интер" хочет пригласить аргентинского специалиста.

- Симеоне нужно двигаться дальше, - цитирует BeIN Sports Несту. - Он был в "Атлетико" 6 лет, но сейчас самое подходящее время для перемен. Он проделал невероятную работу, но думаю, что сейчас правильно будет поставить себе новую задачу. Я играл с Диего. Он особенный человек, который живет страстью, всегда нуждается в эмоциях и живет каждый день как последний.