Несколько полицейских получили ранения перед матчем "Наполи"- "Верона"

Перед матчем 20-го тура чемпионата Италии "Наполи" - "Верона" (2:0) произошли столкновения между полицейскими и болельщиками неаполитанского клуба. Около сотни фанатов хозяев пытались напасть на болельщиков веронцев.
Местной полиции удалось предотвратить стычки между фанатами, но завязалась драка между сотрудниками охраны правопорядка и болельщиками "партенопеи".
Драка продолжались более 15 минут, в результате которой несколько полицейских были ранены.
Clashes in Naples just before the match Napoli - Hellas Verona 06.01.2018– HooligansTV (@HooligansTV1) 6 января 2018 г.
Near the central station of the city, a hundred of Napoli supporters try to attack Verona ultras, but they clashed with the police. The clashes lasted over 15 minutes, several police agents were wounded. pic.twitter.com/yGzEck8ddD