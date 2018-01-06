Несколько полицейских получили ранения перед матчем "Наполи"- "Верона"

Перед матчем 20-го тура чемпионата Италии "Наполи" - "Верона" (2:0) произошли столкновения между полицейскими и болельщиками неаполитанского клуба. Около сотни фанатов хозяев пытались напасть на болельщиков веронцев.

Местной полиции удалось предотвратить стычки между фанатами, но завязалась драка между сотрудниками охраны правопорядка и болельщиками "партенопеи".

Драка продолжались более 15 минут, в результате которой несколько полицейских были ранены.