14:06 | ФУТБОЛ — Италия

Недведу запретили посещать все мероприятия "Ювентуса"

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Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед получил небольшую дисквалификацию от федерации футбола Италии, сообщает Football Italia. Руководителю запрещено посещать любые мероприятия федерации и клуба до 12 декабря.

Недвед оскорбил представителей федерации футбола после матча 15-го тура серии А против "Аталанты" (3:1). Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи отделался предупреждением за сделанные замечания должностным лицам.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Платошкин Андрей

Так и напишите на 1 (ОДНУ) неделю!! Павел для Юве великий человек!!!

15:00

Ботаникум

"Горячий" чех по-прежнему ГОРЯЧ, хотя по должности ему полагается быть более сдержанным, чем игроку, да и негоже брать пример с "побратимов" из Грозного. Да и какой из Павла ДЖИГИТ???

14:58

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