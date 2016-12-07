Недведу запретили посещать все мероприятия "Ювентуса"

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед получил небольшую дисквалификацию от федерации футбола Италии, сообщает Football Italia. Руководителю запрещено посещать любые мероприятия федерации и клуба до 12 декабря.

Недвед оскорбил представителей федерации футбола после матча 15-го тура серии А против "Аталанты" (3:1). Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи отделался предупреждением за сделанные замечания должностным лицам.