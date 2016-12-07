Недведу запретили посещать все мероприятия "Ювентуса"

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед получил небольшую дисквалификацию от федерации футбола Италии, сообщает Football Italia. Руководителю запрещено посещать любые мероприятия федерации и клуба до 12 декабря.
Недвед оскорбил представителей федерации футбола после матча 15-го тура серии А против "Аталанты" (3:1). Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи отделался предупреждением за сделанные замечания должностным лицам.
Платошкин Андрей
Так и напишите на 1 (ОДНУ) неделю!! Павел для Юве великий человек!!!
15:00
Ботаникум
"Горячий" чех по-прежнему ГОРЯЧ, хотя по должности ему полагается быть более сдержанным, чем игроку, да и негоже брать пример с "побратимов" из Грозного. Да и какой из Павла ДЖИГИТ???
14:58