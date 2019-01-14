"Не стоит уделять внимания этим идиотам". Маркизио - о расизме в чемпионате Италии

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио, ранее выступавший за "Ювентус", заявил, что расизм является большой проблемой для чемпионата Италии. Ранее "Интер" был наказан закрытием домашнего стадиона на два матча из-за того, что фанаты "нерадзурри" оскорбляли защитника "Наполи" Калиду Кулибали на расовой почве.

- Расизм - большая проблема для Италии, - приводит слова Маркизио Sky Sport Italia. - Я очень хорошо понимаю иностранных игроков, играющих здесь. Я бы посоветовал им стать еще сильнее и продолжать играть так, чтобы этим идиотам не уделялось никакого внимания.

"Интер" занимает 3-е место в чемпионате Италии, имея в активе 39 очков после 19 туров.

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