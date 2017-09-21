Не менее пяти действующих итальянских футболистов подозреваются в сдаче матчей

Власти Италии продолжают расследование дела о договорных матчах, которые были сыграны в серии С в сезоне-2015/16, сообщает Тuttomercatoweb. По информации источника, "Мессина" сдавала матчи в период с декабря 2015 по май 2016 года.

Уточняется, что вопросы вызывают игры этой команды против "Казертаны" (1:4), "Мартины Франки" (3:0), "Беневенто" (0:5) и "Паганезе" (2:2).

В списке подозреваемых фигурируют 30 человек, среди которых не менее пяти действующих игроков. Точно известно имя футболиста - Кармине Гиоргиони, который в настоящее время выступает за "Альбинолеффе". Помимо игроков "Мессины", в сдаче матчей подозреваются работники клуба и члены тренерского штаба.