Названа третья возможная причина смерти Астори

Защитник и капитан "Фиорентины" Давиде Астори, трагически скончавшийся во сне 4 марта этого года, мог умереть от недиагностированного сердечного заболевания, утверждает Ansa. По информации источника, в рамках расследования было установлено, что игрок страдал от патологии. Следователи пытаются выяснить, можно ли было выявить эту болезнь раньше и спасти его жизнь.

Изначально считалось, что 31-летний капитан флорентийцев скончался от брадикардии – когда сердце начинает замедляться вплоть до полной остановки. На прошлой неделе появилась противоположная информация - футболист мог умереть от слишком быстрого сердцебиения.

В память об Астори руководство "Фиорентины" приняло решение навсегда изъять из обращения 13-номер, под которым играл защитник. Также руководство "фиалок" решило, что средства, которые защитник должен был получать до конца контракта, будут переводиться его вдове Франческе и 2-летней дочери Виттории.

"Есть люди, которые никогда не умирают". Флоренция провожает Астори //

"Покойся с миром, чемпион". Футбольный мир скорбит вместе с семьей Астори //

За что Италия любила Давиде Астори