Названа причина смерти защитника "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори

Объявлена предполагаемая причина смерти защитника "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори. 31-летний футболист умер во сне в ночь перед гостевым матчем с "Удинезе". Его тело было доставлено на вскрытие в больницу Санта Мария делла Мизерикордиа в Удине.

- В этой ситуации мы считаем, что игрок умер из-за проблем с сердцем естественного характера, - цитирует Football Italia прокурора Удине Антонио Де Николо. - Странно, что такое произошло с профессионалом, которого внимательно обследовали. Никаких тревожных знаков не было.

Напомним, помимо "Фиорентины", Астори выступал за "Пиццигеттоне", "Кремонезе", "Кальяри" и "Рому". В этом сезоне он принял участие в 27 играх на клубном уровне, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

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