Названа новая вероятная причина смерти Астори

Защитник "Фиорентины" Давиде Астори, трагически скончавшийся во сне 4 марта этого года, мог умереть от слишком быстрого сердцебиения, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

Ранее считалось, что 31-летний Астори скончался от брадикардии – когда сердце начинает замедляться вплоть до полной остановки. Однако, по данным издания, после изучения результатов аутопсии оказалось, что к моменту смерти сердце защитника напротив начало биться смертельно быстро. Если бы Астори проснулся и смог кого-либо позвать, то его можно было бы спасти.

Отметим, что прокурор Удине (города, в котором скончался Астори) Антонио де Николо рассказал, что изучение результатов вскрытия продолжается, а решение о продолжении расследования смерти защитника или его отмены, будет принято после окончания работы с документами.

Напомним, в память об Астори руководство "Фиорентины" приняло решение навсегда изъять из обращения 13-номер, под которым играл защитник.