17:46 3 февраля | ФУТБОЛ — Италия

Наставник сборной Аргентины встретился с Икарди

0
0
0

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса посетил тренировку "Интера", сообщает Football Italia. Специалист присутствовал на занятии, после чего встретился с форвардом миланцев Мауро Икарди, с которым провел долгую беседу.

Ранее сообщалось, что между Бауса и Икарди сложные отношения и при специалисте футболист отыграл всего в одной встрече в футболке национальной команды. Отмечается, что после этой встречи вероятен вызов игрока в сборную.

В текущем сезоне Икарди сыграл в 29 матчах за "Интер", забил 17 голов и отдал 8 голевых передач.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ