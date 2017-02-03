Наставник сборной Аргентины встретился с Икарди

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса посетил тренировку "Интера", сообщает Football Italia. Специалист присутствовал на занятии, после чего встретился с форвардом миланцев Мауро Икарди, с которым провел долгую беседу.

Ранее сообщалось, что между Бауса и Икарди сложные отношения и при специалисте футболист отыграл всего в одной встрече в футболке национальной команды. Отмечается, что после этой встречи вероятен вызов игрока в сборную.

В текущем сезоне Икарди сыграл в 29 матчах за "Интер", забил 17 голов и отдал 8 голевых передач.