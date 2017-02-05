"Наполи" забил семь голов в ворота "Болоньи"

"Наполи" разгромил "Болонью" в выездном матче 23-го тура чемпионата Италии со счетом 7:1. По хет-трику в составе неаполитанской команды оформили Марек Хамшик и Дрис Мертенс. Команда Маурицио Сарри набрала 38 очков и вышла на второе место в турнирной таблице, обойдя "Рому", у которой есть игра в запасе.

Чемпионат Италии

Серия А

23-й тур

"Болонья" – "Наполи" – 1:7 (1:4)

Голы: Хамшик, 4 (0:1). Инсинье, 6 (0:2). Мертенс, 33 (0:3). Торосидис, 36 (1:3). Мертенс, 43 (1:4). Хамшик, 70 (1:5). Хамшик, 74 (1:6). Мертенс, 90 (1:7).

Нереализованный пенальти: Дестро (Б), 26 (вратарь)

"Болонья": Миранте (Да Коста, 80), Торосидис, Майетта, Иконому, Масина, Джемаили, Крейчи, Риццо (Верди, 46), Пульгар, Надь, Дестро (Петкович, 68).

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Гулям, Максимович, Хюсай, Хамшик, Зелиньски (Джаккерини, 73), Диавара (Аллан, 62), Кальехон, Мертенс, Инсинье (Рог, 80).

Предупреждения: Пульгар, 11. Диавара, 20. Кальехон, 24. Майетта, 61. Хюсай, 75.

Удаления: Кальехон (Н), 26. Масина (Б), 32.

Судья: Масса.

4 февраля. Болонья. Стадион "Renato Dall’Ara".