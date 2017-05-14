"Наполи" забил пять мячей "Торино"

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде разгромил "Торино" – 5:0. Дубль оформил Хосе Кальехон, по голу забили Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс и Петр Зелиньски. Этот успех временно вывел неаполитанцев на второе место в таблице, но у "Ромы" еще есть игра в запасе. "Быки" идут девятыми.

В другом поединке "Дженоа" уступил уже вылетевшему в серию B "Палермо" (0:1). А "Сампдория" и "Кьево" сыграли вничью (1:1). За два тура до финиша "грифоны" опережают идущий в зоне вылета "Кротоне" на два очка.

Чемпионат Италии

Серия А

36-й тур

"Торино" – "Наполи" – 0:5 (0:1)

Голы: Кальехон, 7 (0:1). Инсинье, 60 (0:2). Мертенс, 72 (0:3). Кальехон, 76 (0:4). Зелиньски, 78 (0:5).

"Торино": Харт, Молинаро, Россеттини, Карлау, Дзаппакоста, Бенасси (Густафссон, 52), Базелли (Оби, 75), Ляич, Яго Фальке, Белотти, Бойе (Итурбе, 59).

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Гулям, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Рог, 66), Аллан (Зелиньски, 64), Жоржинью, Кальехон (Милик, 82), Мертенс, Инсинье.

Предупреждения: Базелли, 8. Густафссон, 53. Альбиоль, 56.

Судья: Иррати.

14 мая. Турин. Стадион "Олимпико".

"Сампдория" – "Кьево" – 1:1 (1:0)

Голы: Квальярелла, 11 (1:0). Инглезе, 46 (1:1).

"Сампдория": Пуджони, Сильвестре, Реджини, Павлович, Сала, Баррето, Фернандеш (Джуричич, 80), Линетти (Прат, 58), Торрейра, Квальярелла (Муриэль, 29), Шик.

"Кьево": Соррентино, Цесар, Гобби, Гамберини (Фрэ, 75), Каччаторе, Радованович, Кастро, Бастьен, Депаоли, Пеллиссьер (Гакпе, 70), Инглезе.

Предупреждения: Реджини, 23. Пеллиссьер, 25. Радованович, 79. Джуричич, 85. Депаоли, 90. Кастро, 90+3.

Судья: Мареска.

14 мая. Генуя. Стадион "Луиджи Феррарис".

"Палермо" – "Дженоа" – 1:0 (1:0)

Гол: Рисполи, 13.

"Палермо": Фулиньяти, Рисполи, Анджелкович (Гонсалес, 83), Ционек, Алеесами, Гольданига (Шуньич, 71), Чочев, Бруну Энрике, Руджьеро, Диаманти, Несторовски (Шаллаи, 60).

"Дженоа": Ламанна, Джентилетти, Муньос, Бираски, Ригони, Мигел Велозу, Лазович (Нинкович, 71), Катальди (Палладино, 21), Лаксальт, Пандев, Пинилья (Симеоне, 56).

Предупреждения: Ригони, 5. Бруну Энрике, 25.

Судья: Довери.

14 мая. Палермо. Стадион "Ренцо Барбера".