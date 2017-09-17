"Наполи" забил 6 голов "Беневенто" и вышел в лидеры серии A

"Наполи" разгромил "Беневенто" в матче 4-го тура чемпионата Италии - 6:0. Неаполитанцы одержали четыре победы подряд на старте сезона, как и "Ювентус" с "Интером", и вышли в лидеры благодаря разнице мячей.

Чемпионат Италии

Серия A

4-й тур

"Наполи" - "Беневенто" - 6:0 (4:0)

Голы: Аллан, 3 (1:0). Инсинье, 15 (2:0). Мертенс, 27 (3:0). Кальехон, 32 (4:0). Мертенс, 65 - с пенальти (5:0). Мертенс, 90 - с пенальти (6:0).

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Гулям, Кулибали, Хюсай, Хамшик, Аллан (Рог, 74), Жоржинью, Кальехон (Унас, 66), Мертенс, Инсинье (Джаккерини, 57).

"Беневенто": Белец, Лучони, Антей (Летиция, 33), Венути, Лазар, Ди Кьяра, Виола, Чибса, Кода, Арментерос (Катальди, 55), Ломбарди (Париджини, 77).

Предупреждение: Летиция, 37.

Судья: Иррати.