"Наполи" вышел на первое место, "Рома" и "Милан" выиграть не смогли

"Наполи" обыграл "Удинезе" в матче 14-го чемпионата Италии - 0:1. Единственный гол забил полузащитник Жоржинью. В параллельном матче "Рома" сыграла вничью с "Дженоа" - 1:1, а "Милан" - с "Торино" (0:0).

Отметим, что неаполитанцы вернулись на первое место, обойдя "Интер".

Чемпионат Италии

14-й тур

"Удинезе" - "Наполи" - 0:1 (0:1)

Гол: Жоржинью, 33 (0:1).

Нереализованный пенальти: Жоржинью (Наполи), 33 (вратарь)

"Удинезе": Скуффет, Анджелла (Байич, 83), Данилу Ларанжейра, Аднан, Видмер, Самир, Балич, Фофана (Янкто, 74), Барак, де Пауль, Перица (Лазанья, 60).

"Наполи": Пепе Рейна, Маджо, Кирикеш, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Рог, 83), Аллан, Жоржинью (Диавара, 71), Кальехон, Мертенс, Инсинье (Зелиньски, 78).

Предупреждения: Данилу Ларанжейра, 21. Жоржинью, 27. Перица, 45+1. Аднан, 65. де Пауль, 71. Видмер, 89.

Судья: Ди Белло.

26 ноября. Удине. Стадион "Дачиа Арена".

"Дженоа" - "Рома" - 1:1 (0:0)

Голы: Эль-Шаарави, 59 (0:1). Лападула, 70 - с пенальти (1:1).

"Дженоа": Перин, Рози, Сполли, Зуканович, Иццо, Ригони, Мигел Велозу (Кофи, 90+5), Таарабт (Омеонга, 86), Бертолаччи, Лаксальт, Пандев (Лападула, 63).

"Рома": Алиссон, Коларов, Фасио, Жуан Жезус, Де Росси, Стротман, Наингголан (Шик, 87), Флоренци, Джеко, Эль-Шаарави (Гоналон, 78), Перотти (Дефрель, 58).

Предупреждения: Фасио, 44. Наингголан, 47. Жуан Жезус, 71. Таарабт, 74.

Удаление: Де Росси (Рома), 69.

Судья: Джакомелли (Италия).

26 ноября. Генуя. Стадион "Луиджи Феррарис".

"Милан" - "Торино" - 0:0

"Милан": Дж.Доннарумма, Сапата, Бонуччи, Родригес, Романьоли, Монтоливо, Бонавентура (Хакан Чалханоглу, 71), Кессье, Калинич (Кутроне, 77), Сусо, Андре Силва.

"Торино": Сиригу, Бурдиссо, Де Сильвестри, Ансальди, Нкулу, Ринкон, Оби, Базелли (Акуа, 87), Ляич (Яго Фальке, 69), Ньянг (Бойе, 77), Белотти.

Предупреждения: Бурдиссо, 42. Ринкон, 62.

Судья: Иррати.

26 ноября. Милан. Стадион "Джузеппе Меацца".