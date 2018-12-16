"Наполи" вырвал победу у "Кальяри" благодаря голу Милика

"Наполи" с минимальным счетом победил "Кальяри" в матче 16-го тура чемпионата Италии (1:0). Единственный гол на 90+1-й минуте забил форвард Аркадиуш Милик.

"Наполи" набрал 38 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. "Кальяри" с 17 баллами располагается на 13-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

16-й тур

"Кальяри" - "Наполи" - 0:1 (0:0)

Гол: Милик, 90+1.

"Кальяри": Краньо, Клаван, Пизакане (Чигарини, 86), Романья (Андреолли, 79), Фараго, Падоин, Ионицэ, Жоау Педру, Барелла, Брадарич, Фариас (Сау, 69).

"Наполи": Оспина, Малькюи (Кальехон, 80), Гулям, Максимович, Кулибали, Аллан, Зелиньски, Диавара (Мертенс, 62), Руис, Милик, Унас (Инсинье, 71).

Предупреждения: Падоин, 48. Максимович, 72. Инсинье, 79. Сау, 90.

Судья: Довери.

16 декабря. Кальяри. Стадион "Sardegna Arena".

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