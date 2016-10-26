"Наполи" выиграл у "Эмполи", "Лацио" разгромил "Кальяри"

В матче 10-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле одолел "Эмполи" – 2:0. По голу забили Дрис Мертенс и Влад Кирикеш. Неаполитанцы поднялись на третью позицию в турнирной таблице. "Эмполи", потерпев уже шестое поражение, идет 19-м.

В другом поединке "Лацио" дома разгромил "Кальяри" (4:1). Дублем отметился Чиро Иммобиле. Экс-защитник "Ростова" Баштуш участия в игре не принимал из-за травмы. "Орлы" занимают пятое место, "Кальяри" разместился на 13-й позиции.

Чемпионат Италии

Серия А

10-й тур

"Наполи" – "Эмполи" – 2:0 (0:0)

Голы: Мертенс, 51 (1:0). Кирикеш, 81 (2:0).

"Наполи": Пепе Рейна, Маджо (Хюсай, 78), Кирикеш, Гулям, Кулибали, Аллан (Хамшик, 71), Зелиньски, Жоржинью (Диавара, 72), Кальехон, Мертенс, Инсинье.

"Эмполи": Скорупски, Беллуши, Коста, Димарко, Весели, Бюхель (Кроче, 70), Сапонара, Диуссе, Крунич (Тельо, 55), Мчедлидзе (Маккароне, 67), Пуччарелли.

Предупреждения: Беллуши, 38. Мертенс, 52. Тельо, 83.

Судья: Марьяни.

26 октября. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".

"Лацио" – "Кальяри" – 4:1 (3:0)

Голы: Кейта, 6 (1:0). Иммобиле, 23 - с пенальти (2:0). Иммобиле, 28 (3:0). Фелипе Андерсон, 79 (4:0). Уоллас, 87 - в свои ворота (4:1).

Нереализованный пенальти: Боррьелло, 61 (вратарь).

"Лацио": Маркетти, Раду, Габаррон, Худт, Уоллас, Лулич (Ляйтнер, 82), Пароло (Мурджа, 66), Катальди, Фелипе Андерсон, Иммобиле (Ломбарди, 73), Кейта.

"Кальяри": Сторари, Бруну Алвеш, Мурру (Капуано, 68), Биттанте, Чеппителли, Исла (Дессена, 55), Падоин, Тахцидис, Барелла, Боррьелло (Джаннетти, 76), Мелькьорри.

Предупреждения: Чеппителли, 22. Уоллас, 30. Тахцидис, 42. Кейта, 42. Дессена, 80.

Судья: Чели.

26 октября. Рим. Стадион "Олимпико".