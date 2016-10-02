"Наполи" уступил "Аталанте", "Дженоа" победил "Болонью" в игре с тремя удалениями

В матче 7-го тура серии А "Аталанта" на своем поле одолела "Наполи" – 1:0. Автором единственного гола стал Андреа Петанья. Для неаполитанцев это поражение стало первым в чемпионате в нынешнем сезоне. Несмотря на это, "Наполи" остался на втором месте в турнирной таблице. "Аталанта" поднялась на 12-ю строчку.

В другом поединке "Болонья" дома уступила "Дженоа" (0:1). Гол записал на свой счет Джованни Симеоне – сын главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне. Примечательно, что хозяева завершали встречу вдевятером из-за удалений Даниэле Гастальделло и Блерима Джемаили. А у "грефонов" красную карточку получил Сантьяго Джентилетти.

"Сампдория" на своем поле вырвала ничью у "Палермо" – 1:1. От поражения генуэзцев на пятой добавленной минуте спас Бруну Фернандеш. А "Кротоне" в гостях проиграл "Кальяри" (1:2). Решающий мяч на счету Симоне Падоина.

Победа позволила "Дженоа" подняться на пятую строчку в таблице. "Кальяри" идет девятым, "Болонья" опустилась на десятое место, "Палермо" и "Кротоне" расположились в зоне вылета.

Чемпионат Италии

Серия А

7-й тур

"Аталанта" – "Наполи" – 1:0 (1:0)

Гол: Петанья, 9.

"Аталанта": Бериша, Драме, Мазиелло, Толой, Кальдара, Конти, Гомес (Д`Алессандро, 83), Куртич, Гальярдини (Пешич, 73), Фройлер, Петанья (Грасси, 68).

"Наполи": Пепе Рейна, Гулям, Максимович, Кулибали, Хюсай, Хамшик, Зелиньски, Жоржинью (Габбьядини, 72), Кальехон (Мертенс, 54), Инсинье (Джаккерини, 79), Милик.

Предупреждения: Конти, 19. Гальярдини, 28. Толой, 58. Кулибали, 71. Милик, 77. Мертенс, 87.

Судья: Риццоли.

2 октября. Бергамо. Стадион Atleti Azzurri D'Italia.

"Болонья" – "Дженоа" – 0:1 (0:0)

Гол: Симеоне, 77.

"Болонья": Да Коста, Гастальделло, Крафт, Майетта, Масина, Джемаили, Таидер, Крейчи (Риццо, 63), Верди (Ди Франческо, 80), Надь (Иконому, 46), Дестро.

"Дженоа": Перин, Бурдиссо, Джентилетти, Иццо, Ригони, Мигел Велозу, Ринкон (Нтчам, 62), Лазович (Орбан, 86), Лаксальт, Гакпе (Нинкович, 72), Симеоне.

Предупреждения: Мигел Велозу, 18. Джентилетти, 18. Ринкон, 25. Гастальделло, 43. Симеоне, 43.

Удаления: Гастальделло, 44. Джентилетти, 85. Джемаили, 87.

Судья: Мареска.

2 октября. Болонья. Стадион Renato Dall'Ara.

"Сампдория" – "Палермо" – 1:1 (0:0)

Голы: Несторовски, 60 (0:1). Фернандеш, 90+5 (1:1).

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Реджини, Сала, Шкриньяр, Баррето, Альварес (Прат, 81), Линетти (Фернандеш, 64), Торрейра, Квальярелла (Шик, 61), Муриэль.

"Палермо": Посавец, Рисполи, Гонсалес, Ционек, Алеесами, Гольданига, Гацци, Хильемарк (Чочев, 56), Бруну Энрике (Яяло, 70), Диаманти (Буй, 89), Несторовски.

Предупреждения: Альварес, 21. Хильемарк, 28. Гацци, 46. Гонсалес, 52. Вивиано, 60. Несторовски, 60. Диаманти, 75. Посавец, 82.

Удаление: Гацци, 90+2.

Судья: Марьяни.

2 октября. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.

"Кальяри" – "Кротоне" – 2:1 (1:0)

Голы: Ди Дженнаро, 38 (1:0). Падоин, 56 (2:0). Стоян, 90+1 (2:1).

"Кальяри": Рафаэл, Бруну Алвеш, Мурру, Пизакане, Чеппителли, Ди Дженнаро (Мунари, 75), Исла (Саламон, 86), Падоин, Тахцидис, Боррьелло, Сау (Джаннетти, 79).

"Кротоне": Кордац, Рози (Сими, 67), Чеккерини, Клейтон (Дюссенн, 27), Феррари, Кризетиг, Тонев (Стоян, 74), Роден, Мартелла, Палладино, Фальчинелли.

Предупреждения: Палладино, 43. Рози, 48. Роден, 75. Дюссенн, 90+2.

Судья: Джакомелли.

2 октября. Кальяри. Стадион Sant'Elia.