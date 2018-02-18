"Наполи" установил клубный рекорд по длине победной серии

"Наполи" обыграл СПАЛ в матче 25-го тура чемпионата Италии – 1:0. Эта победа стала для неополитанцев девятой подряд в национальном первенстве. Таким образом, команда Маурицио Сарри установила новый клубный рекорд.

"Наполи" ранее обыграл "Торино", "Сампдорию", "Кротоне", "Верону", "Аталанту", "Болонью", "Беневето", "Лацио" и СПАЛ.

После 25-и туров в активе "Наполи" 66 очков. Неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу, опережая "Ювентус" на одно очко.