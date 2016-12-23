"Наполи" ушел от поражения в игре с "Фиорентиной" на последних секундах

"Фиорентина" сыграла вничью с "Наполи" в матче 18-го тура чемпионата Италии со счетом 3:3. В составе "фиалок" дубль оформил Федерико Бернардески, голом отметился Мауро Сарате. У неаполитанцев забили Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс и Маноло Габбьядини, реализовавший пенальти в компенсированное время.

"Наполи" занимает третье место с 35-ю очками, отставая от "Ромы" на три балла. "Фиорентина" идет на восьмой строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

18-й тур

"Фиорентина" – "Наполи" – 3:3 (0:1)

Голы: Инсинье, 24 (0:1). Бернардески, 51 (1:1). Мертенс, 68 (1:2). Бернардески, 69 (2:2). Сарате, 82 (3:2). Габбьядини, 90+4 - с пенальти (3:3).

"Фиорентина": Тэтэрушану, Астори, Томович, Оливера, Сальседо, Бадель (Санчес, 73), Весино, Кристофоро (Сарате, 73), Калинич, Бернардески, Кьеза (Дикс, 87).

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Кирикеш (Максимович, 43), Гулям, Хюсай, Хамшик, Зелиньски (Аллан, 70), Диавара (Габбьядини, 86), Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Предупреждения: Альбиоль, 1. Калинич, 3. Пепе Рейна, 45+1. Оливера, 45+3. Максимович, 50. Томович, 53. Бернардески, 70. Сарате, 83.

Судья: Тальявенто

Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".

"Палермо" – "Пескара" – 1:1 (1:0)

Голы: Куайсон, 33 (1:0). Бираги, 90+3 – с пенальти (1:1).

"Палермо": Посавец, Рисполи, Гонсалес, Ционек, Алеесами, Гольданига, Гацци, Яяло (Чочев, 78), Куайсон (Трайковски, 83), Диаманти (Бруну Энрике, 61), Несторовски.

"Пескара": Биссарри, Кампаньяро (Кристанте, 76), Бираги, Форнасьер, Дьембер (Жупарич, 78), Дзампано, Мемушай, Бенали, Бруно (Бругман, 67), Петтинари, Капрари.

Предупреждения: Петтинари, 11. Кампаньяро, 35. Яяло, 39. Несторовски, 42. Бираги, 70. Бруну Энрике, 76. Капрари, 84. Бенали, 87. Гонсалес, 88.

Судья: Масса.

Палермо. Стадион "Renzo Barbera".

"Кальяри" – "Сассуоло" – 4:3 (1:2)

Голы: Сау, 14 (1:0). Аджапонг, 29 (1:1). Пеллегрини, 33 (1:2). Ачерби, 58 – с пенальти (1:3). Боррьелло, 62 (2:3). Фариас, 73 (3:3). Фариас, 75 (4:3).

"Кальяри": Рафаэл, Бруну Алвеш, Саламон, Капуано, Пизакане (Жоау Педру, 66), Дессена (Боррьелло, 40), Ди Дженнаро, Падоин, Барелла, Фариас, Сау (Джаннетти, 74).

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Ачерби, Антей, Аджапонг (Терранова, 65), Лирола (Матри, 81), Маццителли (Риччи, 81), Пеллегрини, Сенси, Дефрель, Рагуза.

Предупреждения: Рагуза, 2. Аджапонг, 18. Фариас, 45. Ди Дженнаро, 49. Падоин, 67. Маццителли, 77.

Удаление: Пеллегрини (Сассуоло), 34.

Судья: Чели.

Кальяри. Стадион "Sant'Elia".

"Сампдория" – "Удинезе" – 0:0

"Сампдория": Пуджони, Сильвестре, Реджини, Сала (Педру Перейра, 87), Шкриньяр, Баррето, Фернандеш (Шик, 46), Линетти, Торрейра, Квальярелла, Муриэль (Прат, 73).

"Удинезе": Карнезис, Фелипе, Данилу Ларанжейра, Самир, Халльфредссон (Кумс, 13), Фараони, Агьеманг-Баду, де Пауль (Матос, 65), Фофана, Теро (Лукас Эванжелиста, 89), Сапата.

Предупреждения: Муриэль, 38. Фараони, 57.

Судья: Гавилуччи.

Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

"Торино" – "Дженоа" – 1:0 (0:0)

Гол: Белотти, 49 (1:0).

"Торино": Харт, Россеттини, Кастан, Дзаппакоста, Баррека, Оби (Базелли, 74), Бенасси (Акуа, 84), Вальдифиори, Ляич, Яго Фальке (Бойе, 90), Белотти.

"Дженоа": Ламанна, Бурдиссо, Муньос, Иццо, Ринкон (Пеллегри, 88), Лазович, Кофи, Окампос (Гакпе, 51), Нинкович (Пандев, 74), Лаксальт, Симеоне.

Предупреждения: Муньос, 16. Кастан, 44. Белотти, 66. Иццо, 71. Нинкович, 72. Бурдиссо, 83.

Судья: Мареска.

Турин. Стадион "Olimpico Di Torino".