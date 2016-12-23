"Наполи" ушел от поражения в игре с "Фиорентиной" на последних секундах

"Фиорентина" сыграла вничью с "Наполи" в матче 18-го тура чемпионата Италии со счетом 3:3. В составе "фиалок" дубль оформил Федерико Бернардески, голом отметился Мауро Сарате. У неаполитанцев забили Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс и Маноло Габбьядини, реализовавший пенальти в компенсированное время.
"Наполи" занимает третье место с 35-ю очками, отставая от "Ромы" на три балла. "Фиорентина" идет на восьмой строчке.
Чемпионат Италии
Серия А
18-й тур
"Фиорентина" – "Наполи" – 3:3 (0:1)
Голы: Инсинье, 24 (0:1). Бернардески, 51 (1:1). Мертенс, 68 (1:2). Бернардески, 69 (2:2). Сарате, 82 (3:2). Габбьядини, 90+4 - с пенальти (3:3).
"Фиорентина": Тэтэрушану, Астори, Томович, Оливера, Сальседо, Бадель (Санчес, 73), Весино, Кристофоро (Сарате, 73), Калинич, Бернардески, Кьеза (Дикс, 87).
"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Кирикеш (Максимович, 43), Гулям, Хюсай, Хамшик, Зелиньски (Аллан, 70), Диавара (Габбьядини, 86), Кальехон, Мертенс, Инсинье.
Предупреждения: Альбиоль, 1. Калинич, 3. Пепе Рейна, 45+1. Оливера, 45+3. Максимович, 50. Томович, 53. Бернардески, 70. Сарате, 83.
Судья: Тальявенто
Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".
"Палермо" – "Пескара" – 1:1 (1:0)
Голы: Куайсон, 33 (1:0). Бираги, 90+3 – с пенальти (1:1).
"Палермо": Посавец, Рисполи, Гонсалес, Ционек, Алеесами, Гольданига, Гацци, Яяло (Чочев, 78), Куайсон (Трайковски, 83), Диаманти (Бруну Энрике, 61), Несторовски.
"Пескара": Биссарри, Кампаньяро (Кристанте, 76), Бираги, Форнасьер, Дьембер (Жупарич, 78), Дзампано, Мемушай, Бенали, Бруно (Бругман, 67), Петтинари, Капрари.
Предупреждения: Петтинари, 11. Кампаньяро, 35. Яяло, 39. Несторовски, 42. Бираги, 70. Бруну Энрике, 76. Капрари, 84. Бенали, 87. Гонсалес, 88.
Судья: Масса.
Палермо. Стадион "Renzo Barbera".
"Кальяри" – "Сассуоло" – 4:3 (1:2)
Голы: Сау, 14 (1:0). Аджапонг, 29 (1:1). Пеллегрини, 33 (1:2). Ачерби, 58 – с пенальти (1:3). Боррьелло, 62 (2:3). Фариас, 73 (3:3). Фариас, 75 (4:3).
"Кальяри": Рафаэл, Бруну Алвеш, Саламон, Капуано, Пизакане (Жоау Педру, 66), Дессена (Боррьелло, 40), Ди Дженнаро, Падоин, Барелла, Фариас, Сау (Джаннетти, 74).
"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Ачерби, Антей, Аджапонг (Терранова, 65), Лирола (Матри, 81), Маццителли (Риччи, 81), Пеллегрини, Сенси, Дефрель, Рагуза.
Предупреждения: Рагуза, 2. Аджапонг, 18. Фариас, 45. Ди Дженнаро, 49. Падоин, 67. Маццителли, 77.
Удаление: Пеллегрини (Сассуоло), 34.
Судья: Чели.
Кальяри. Стадион "Sant'Elia".
"Сампдория" – "Удинезе" – 0:0
"Сампдория": Пуджони, Сильвестре, Реджини, Сала (Педру Перейра, 87), Шкриньяр, Баррето, Фернандеш (Шик, 46), Линетти, Торрейра, Квальярелла, Муриэль (Прат, 73).
"Удинезе": Карнезис, Фелипе, Данилу Ларанжейра, Самир, Халльфредссон (Кумс, 13), Фараони, Агьеманг-Баду, де Пауль (Матос, 65), Фофана, Теро (Лукас Эванжелиста, 89), Сапата.
Предупреждения: Муриэль, 38. Фараони, 57.
Судья: Гавилуччи.
Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".
"Торино" – "Дженоа" – 1:0 (0:0)
Гол: Белотти, 49 (1:0).
"Торино": Харт, Россеттини, Кастан, Дзаппакоста, Баррека, Оби (Базелли, 74), Бенасси (Акуа, 84), Вальдифиори, Ляич, Яго Фальке (Бойе, 90), Белотти.
"Дженоа": Ламанна, Бурдиссо, Муньос, Иццо, Ринкон (Пеллегри, 88), Лазович, Кофи, Окампос (Гакпе, 51), Нинкович (Пандев, 74), Лаксальт, Симеоне.
Предупреждения: Муньос, 16. Кастан, 44. Белотти, 66. Иццо, 71. Нинкович, 72. Бурдиссо, 83.
Судья: Мареска.
Турин. Стадион "Olimpico Di Torino".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/