"Наполи" сыграл вничью с аутсайдером чемпионата. Отрыв "Ювентуса" уже 8 очков

"Наполи" и "Кьево" сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Италии. "Кьево" еще не выиграл ни одного матча и с четырьмя ничьими замыкает таблицу. Кроме того, с клуба снято три очка.

"Наполи" занимает второе место в серии A, отставание от "Ювентуса" составляет уже 8 очков (29 против 37).

Чемпионат Италии

Серия А

13-й тур

"Эмполи" - "Аталанта" - 3:2 (1:2)

Голы: Фройлер, 33 (0:1). Хатебур, 40 (0:2). Ла Гумина, 42 (1:2). Мазиелло, 77 - в свои ворота (2:2). Сильвестре, 90+2 (3:2).

Нереализованный пенальти: Капуто, 39 (штанга)

"Эмполи": Проведель, Паскуаль, Сильвестре, Майетта, Весели, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич (Зайц, 72), Траоре (Акуа, 85), Капуто, Ла Гумина (Мчедлидзе, 89).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло (Паломино, 88), Хатебур, Толой (Манчини, 46), Джимсити, Гозенс, Иличич, де Рон, Фройлер, Гомес, Сапата (Пашалич, 46).

Предупреждения: Весели, 24. Мазиелло, 38. Майетта, 67. Гозенс, 69. Иличич, 84.

Удаление: Иличич, 84.

Судья: Манганьелло.

25 ноября. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani".

"Болонья" - "Фиорентина" - 0:0

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Калабрези, Маттьелло (Дейкс, 87), Хеландер, Поли, Пульгар, Сванберг (Крейчи, 56), Паласио, Сантандер, Орсолини (Джемаили, 72).

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Чеккерини, Витор Угу, Миленкович, Бенасси (Дабо, 87), Верету, Фернандес, Жерсон (Миральяс, 80), Симеоне (Теро, 72), Кьеза.

Предупреждения: Витор Угу, 47. Калабрези, 60. Крейчи, 74. Паласио, 88.

Судья: Ди Белло.

25 ноября. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".

"Наполи" - "Кьево" - 0:0

"Наполи": Карнезис, Альбиоль, Малькюи, Кулибали, Хюсай (Мариу Руй, 74), Зелиньски, Диавара (Аллан, 59), Кальехон, Мертенс, Инсинье, Унас (Милик, 59).

"Кьево": Соррентино, Россеттини, Барба, Бани, Бирса, Хетемай, Радованович, Оби (Стемпиньски, 65), Депаоли, Пеллиссьер (Кийен, 62), Меджорини (Каччаторе, 75).

Предупреждения: Диавара, 21. Барба, 57. Хетемай, 77. Мариу Руй, 84.

Судья: Киффи (Италия).

25 ноября. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".