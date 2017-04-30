"Наполи" с минимальным счетом обыграл "Интер"

Матч 34-го тура чемпионата Италии "Интер" – "Наполи" завершился победой гостей – 1:0. Единственный мяч на 43-й минуте встречи забил нападающий Хосе Кальехон.

Отметим, что "нерадзурри" не побеждают уже шесть матчей кряду.

Чемпионат Италии

Серия А

34-й тур

"Интер" – "Наполи" – 0:1 (0:1)

Гол: Кальехон, 43 (0:1).

"Интер": Ханданович, Нагатомо, Д`Амброзио, Мурильо (Андреолли, 77), Медель, Кандрева, Жоау Мариу (Перишич, 60), Брозович, Гальярдини, Эдер (Банега, 73), Икарди.

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Гулям, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Аллан, 73), Зелиньски (Рог, 63), Диавара, Кальехон, Мертенс (Милик, 81), Инсинье.

Предупреждения: Мурильо, 52. Брозович, 56. Кулибали, 65. Рог, 73.

Судья: Рокки.

30 апреля. Милан. Стадион Giuseppe Meazza.