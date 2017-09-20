"Наполи" разгромил "Лацио" и вышел в лидеры серии А

В матче 5-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своем поле уступил "Наполи" – 1:4. По голу у неаполитанцев забили Калиду Кулибали, Хосе Кальехон, Дрис Мертенс и Жоржинью. Этот успех позволил команде Маурицио Сарри выйти в лидеры серии А.

"Наполи" по дополнительным показателям обходит "Ювентус", у которого также 15 очков. "Лацио" опустился на шестую строчку. Отметим, что для "орлов" поражение стало первым в нынешним сезоне. Экс-защитник "Ростова" Баштуш вышел в стартовом составе римлян, но был заменен уже на 25-й минуте.

"Торино" на выезде одолел "Удинезе" – 3:2. Решающий мяч на счету Адема Ляича. "Быки" поднялись на пятое место в таблице. "Зебры" занимают 16-ю позицию. "Сассуоло" одержал первую победу в сезоне, обыграв "Кальяри" (1:0). Гол Алессандро Матри позволил его команде подняться на 14-ю строчку в таблице. А "Кьево" и "Дженоа" сыграли вничью – 1:1. "Грифоны" по-прежнему не могут выиграть в чемпионате.

Чемпионат Италии

Серия А

5-й тур

"Лацио" – "Наполи" – 1:4 (1:0)

"Удинезе" – "Торино" – 2:3 (0:2)

"Кальяри" – "Сассуоло" – 0:1 (0:0)

Гол: Матри, 59 - с пенальти.

Нереализованный пенальти: Матри (Сассуоло), 31 (вратарь).

"Дженоа" – "Кьево" – 1:1 (0:0)

Голы: Лаксальт, 62 (1:0). Хетемай, 73 (1:1).

"Дженоа": Перин, Россеттини, Зуканович, Бираски, Мигел Велозу, Лазович (Рози, 46), Бертолаччи, Брлек (Таарабт, 46), Лаксальт, Палладино (Л.Ригони, 71), Пеллегри.

"Кьево": Соррентино, Гамберини, Дайнелли (Пеллиссьер, 67), Томович, Каччаторе, Бирса (Гарритано, 86), Хетемай, Радованович, Кастро, Бастьен (Депаоли, 52), Инглезе.

Предупреждения: Хетемай, 38. Пеллегри, 41. Томович, 81.

Судья: Маццолени.

20 сентября. Генуя. Стадион "Луиджи Феррарис".