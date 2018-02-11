"Наполи" разгромил "Лацио" и сохранил лидерство в чемпионате

"Наполи" в матче 24-го тура чемпионата Италии обыграл "Лацио" на своем поле - 4:1. В составе неаполитанской команды по голу забили Хосе Кальехон, Петр Зелиньски и Дрис Мертенс. Еще один мяч в свои ворота провел защитник римлян Уоллас.

Отметим, "Наполи" сохранил лидерство в серии А после этого тура. Команда набрала 63 очка и опережает "Ювентус" на один пункт.

Чемпионат Италии

24-й тур

"Наполи" - "Лацио" - 4:1 (1:1)

Голы: де Фрай, 3 (0:1). Кальехон, 43 (1:1). Уоллас, 54 - в свои ворота (2:1). Зелиньски, 56 (3:1). Мертенс, 73 (4:1).

"Наполи": Пепе Рейна, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Тонелли, Хамшик (Зелиньски, 46), Аллан (Рог, 82), Жоржинью, Кальехон (Маджо, 85), Мертенс, Инсинье.

"Лацио": Стракоша, Раду, де Фрай, Уоллас, Марушич, Лукас (Нани, 68), Лулич (Лукаку, 61), Пароло, Луис Альберто (Кайседо, 61), Милинкович-Савич, Иммобиле.

Предупреждения: Лукас, 43. Милинкович-Савич, 45. де Фрай, 64.

Судья: Банти.

10 февраля. Неаполь. Стадион "San Paolo".