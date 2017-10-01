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15:24 | Футбол — Италия

"Наполи" разгромил "Кальяри", одержав седьмую победу подряд

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В матче 7-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле крупно обыграл "Кальяри" – 3:0. По голу забили Марек Хамшик, Дрис Мертенс и Калиду Кулибали. Эта победа стала для неаполитанцев седьмой кряду на старте сезона. Команда временно вышла в единоличные лидеры серии А.

Чемпионат Италии

Серия А

7-й тур

"Наполи" – "Кальяри" – 3:0 (2:0)

Голы: Хамшик, 4 (1:0). Мертенс, 40 - с пенальти (2:0). Кулибали, 47 (3:0).

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Гулям (Мариу Руй, 87), Кулибали, Хюсай, Хамшик, Аллан (Унас, 78), Жоржинью, Кальехон (Рог, 71), Мертенс, Инсинье.

"Кальяри": Краньо, Андреолли, Капуано, Романья, Чигарини (Дейола, 56), Падоин, Ионицэ, Жоау Педру, Барелла, Сау (Дессена, 34), Паволетти (Фариас, 66).

Судья: Абиссо.

1 октября. Неаполь. Стадион "Сан Паоло".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2017-2018/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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15:34