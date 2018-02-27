"Наполи" разгромил "Кальяри", одержав 10-ю победу кряду

"Кальяри" на своем поле с крупным счетом проиграл "Наполи" в матче 26-го тура чемпионата Италии (0:5). Голами отметились Хосе Кальехон, Дрис Мертенс, Марек Хамшик, Лоренцо Инсинье и Мариу Руй. Это 10-я подряд победа неаполитанцев в серии А.
Чемпионат Италии
Серия А
26-й тур
"Кальяри" - "Наполи" - 0:5 (0:2)
Голы: Кальехон, 29 (0:1). Мертенс, 42 (0:2). Хамшик, 61 (0:3). Инсинье, 72 - с пенальти (0:4). Мариу Руй, 90 (0:5).
"Кальяри": Краньо, Кастан, Ликояннис, Романья, Чеппителли, Падоин (Ионицэ, 59), Жоау Педру, Барелла (Дейола, 77), Фараго, Паволетти, Хан Кван Сон (Коссу, 62).
"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай (Маджо, 73), Хамшик, Аллан, Жоржинью (Диавара, 75), Кальехон, Мертенс (Зелиньски, 64), Инсинье.
Предупреждения: Кулибали, 31. Барелла, 35. Кастан, 71.
Судья: Джакомелли.
26 февраля. Кальяри. Стадион "Сардегна Арена".