"Наполи" разгромил "Интер"

"Наполи" крупно победил "Интер" в матче 15-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0. Голами в составе неаполитанской команды отметились Петр Зелиньски, Марек Хамшик и Лоренцо Инсинье. Примечательно, что первые два гола хозяева провели в первые пять минут встречи.
Чемпионат Италии
Серия А
15-й тур
"Наполи" – "Интер" – 3:0 (2:0)
Голы: Зелиньски, 2 (1:0). Хамшик, 5 (2:0). Л.Инсинье, 51 (3:0).
"Наполи": Пепе Рейна, Хюсай (Маджо, 61), Альбиоль, Кулибали, Гулям, Диавара, Зелиньски, Хамшик (Рог, 76), Кальехон, Габбьядини, Л.Инсинье (Джаккерини, 58).
"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Раноккиа, Миранда, Ансальди, Кандрева (Паласио, 77), Брозович, Кондогбья (Жоау Мариу, 56), Банега (Эдер, 46), Перишич, Икарди.
Предупреждения: Раноккиа, 5. Ансальди, 45. Зелиньски, 45+2. Альбиоль, 67. Брозович, 82.
Судья: Риццоли
Неаполь. Стадион "San Paolo".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/
BosS73
Если уходили по законной схеме, то и предъявить нельзя же? Сами лазейку законодатели оставили. Никто закон не нарушал
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