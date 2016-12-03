"Наполи" разгромил "Интер"

"Наполи" крупно победил "Интер" в матче 15-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0. Голами в составе неаполитанской команды отметились Петр Зелиньски, Марек Хамшик и Лоренцо Инсинье. Примечательно, что первые два гола хозяева провели в первые пять минут встречи.

Чемпионат Италии

Серия А

15-й тур

"Наполи" – "Интер" – 3:0 (2:0)

Голы: Зелиньски, 2 (1:0). Хамшик, 5 (2:0). Л.Инсинье, 51 (3:0).

"Наполи": Пепе Рейна, Хюсай (Маджо, 61), Альбиоль, Кулибали, Гулям, Диавара, Зелиньски, Хамшик (Рог, 76), Кальехон, Габбьядини, Л.Инсинье (Джаккерини, 58).

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Раноккиа, Миранда, Ансальди, Кандрева (Паласио, 77), Брозович, Кондогбья (Жоау Мариу, 56), Банега (Эдер, 46), Перишич, Икарди.

Предупреждения: Раноккиа, 5. Ансальди, 45. Зелиньски, 45+2. Альбиоль, 67. Брозович, 82.

Судья: Риццоли

Неаполь. Стадион "San Paolo".