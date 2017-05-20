"Наполи" разгромил "Фиорентину" и сохраняет шансы на чемпионство

"Наполи" разгромил "Фиорентину" в матче 37-го тура чемпионата Италии. Неаполитанцы идут на третьем месте и сохраняют теоретические шансы на чемпионство.

Чемпионат Италии

Серия A

37-й тур

"Наполи" - "Фиорентина" - 4:1 (2:0)

Голы: Кулибали, 8 (1:0). Инсинье, 36 (2:0). Мертенс, 57 (3:0). Иличич, 60 (3:1). Мертенс, 64 (4:1).

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Гулям, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Рог, 65), Зелиньски, Жоржинью (Диавара, 69), Кальехон, Мертенс (Паволетти, 79), Инсинье.

"Фиорентина": Тэтэрушану, Родригес, Томович, Де Майо, Оливера (Бабакар, 54), Бадель, Иличич, Весино, Кристофоро (Тельо, 54), Калинич (Сапонара, 81), Бернардески.

Предупреждения: Альбиоль, 43. Кулибали, 49. Весино, 58.

Судья: Риццоли.