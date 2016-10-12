21:55 | ФУТБОЛ — Италия

"Наполи" рассматривает Дрогба в качестве замены Милику

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Нападающий "Монреаля" Дидье Дрогба может зимой перейти в "Наполи", сообщает Calciomercato. В итальянском клубе рассматривают ивуарийского нападающего в качестве замены Аркадиушу Милику, который на полгода выбыл из-за травмы. Кроме того, "Наполи" рассматривает варианты с нападающим "Фиорентины" Николой Калиничем и форвардом "Вест Хэма" Симоне Дзадзой.

Напомним, Дрогба подписал контракт с "Монреалем" летом 2015 года. В составе команды 38-летний форвард провел 36 матчей, в которых забил 22 мяча.

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