"Наполи" рассматривает Дрогба в качестве замены Милику

Нападающий "Монреаля" Дидье Дрогба может зимой перейти в "Наполи", сообщает Calciomercato. В итальянском клубе рассматривают ивуарийского нападающего в качестве замены Аркадиушу Милику, который на полгода выбыл из-за травмы. Кроме того, "Наполи" рассматривает варианты с нападающим "Фиорентины" Николой Калиничем и форвардом "Вест Хэма" Симоне Дзадзой.

Напомним, Дрогба подписал контракт с "Монреалем" летом 2015 года. В составе команды 38-летний форвард провел 36 матчей, в которых забил 22 мяча.