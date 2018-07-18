"Наполи" проявляет интерес к Батшуайи

"Наполи" хочет приобрести форварда дортмундской "Челси" Миши Батшуайи, сообщают итальянские СМИ.

По данным Sky Sport Italia, бельгийца в своей команде хочет видеть новый главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти. Также сообщалось об интересе к игроку "Челси" Альваро Морате. Специалист считает, что команде нужно усилить атакующую линию.

24-летний футболист в прошлом сезоне выступал за "Челси" и за дортмундскую "Боруссию" на правах аренды. В бундеслиге он провел 10 матчей и забил семь мячей при одной голевой передаче.