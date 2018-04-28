23:21 28 апреля | Футбол — Италия

"Наполи" просит у "Ман Сити" Зинченко и Браво в обмен на Жоржинью


Полузащитник "Наполи" Жоржинью, которым интересуется "Манчестер Сити", может стать частью обмена между двумя клубами, сообщает Metro. По данным источника, неаполитанцы готовы отказаться от денег ради двух игроков "горожан" – чилийского голкипера Клаудио Браво и украинского хавбека Александра Зинченко.

В нынешнем сезоне на счету Жоржинью четыре гола и четыре передачи в 34 матчах за "Наполи" во всех турнирах. Зинченко провел за "Манчестер Сити" 13 матчей без результативных действий. Браво пропустил девять мячей в 11 встречах в сезоне-2017/18.

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