"Наполи" предложит 25 миллионов евро за Верди

Полузащитник "Болоньи" Симоне Верди может продолжить карьеру в "Наполи", утверждает Gazzetta dello Sport. Неаполитанцы ищут игрока, способного усилить их атаку, и готовы предложить за 25-летнего итальянца 25 миллионов евро.

Верди является воспитанником "Милана", но за основную команду красно-черных так и не дебютировал. За свою карьеру он поиграл за "Торино", "Эмполи", "Эйбар" и "Карпи". В "Болонью" перешел в 2016 году. В нынешнем сезоне на его счету 6 голов и 5 результативных передач в 20 матчах во всех турнирах.