"Наполи" потерял первые очки в серии А, сыграв вничью с "Интером"

"Наполи" дома сыграл вничью с "Интером" (0:0) в матче 9-го тура чемпионата Италии. Хозяева поля прервали серию из восьми побед в национальном первенстве. Для гостей эта ничья стала второй в турнире.

После 9 туров неаполитанцы продолжают лидировать в турнирной таблице серии А. В их активе 25 очков. У идущих на второй позиции "неррадзури" 23 балла.

Чемпионат Италии

Серия А

9-й тур

"Наполи" - "Интер" - 0:0

"Наполи": Пепе Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Аллан (Рог, 76), Жоржинью, Хамшик (Зелиньски, 72), Кальехон, Мертенс, Инсинье (Унас, 80).

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо, Кандрева (Жоау Канселу, 83), Гальярдини, Весино, Валеро (Жоау Мариу, 71), Перишич, Икарди (Эдер, 87).

Предупреждения: Миранда, 66. Кулибали, 90+2.

Судья: Банти.

21 октября. Неаполь. Стадион San Paolo.

Текстовая трансляция матча "Наполи" - "Интер"