"Наполи" потерял очки в игре с "Палермо"

"Наполи" сыграл вничью с "Палермо" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии со счетом 1:1. Неаполитанцы занимают третью строчку в турнирной таблице серии, отставая на два очка от "Рома" и на шесть – от "Ювентуса". При этом у туринцев есть одна игра в запасе.

Чемпионат Италии

Серия А

22-й тур

"Наполи" – "Палермо" – 1:1 (0:1)

Голы: Несторовски, 6 (0:1). Мертенс, 66 (1:1).

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Гулям, Максимович, Хюсай, Хамшик, Аллан (Зелиньски, 54), Жоржинью (Паволетти, 63), Кальехон, Мертенс, Инсинье.

"Палермо": Посавец, Рисполи, Гонсалес, Гольданига, Пеццелла, Яяло, Куайсон (Морганелла, 88), Чочев, Бруну Энрике, Трайковски (Алеесами, 60), Несторовски (Шуньич, 90+2).

Предупреждения: Куайсон, 23. Бруну Энрике, 32. Яяло, 65.

Удаление: Гольданига (Палермо), 89.

Судья: Чели

Неаполь. Стадион "San Paolo".