"Наполи" поднялся на первое место в серии А

"Наполи" на своем поле выиграл у "Болоньи" в матче 4-го тура чемпионата Италии. Автором победного гола стал Аркадиуш Милик​, оформивший дубль. Победа позволила неаполитанцам позволила подняться на 1-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Италии

Серия А

4-й тур

"Наполи" - "Болонья" - 3:1 (1:0)

Голы: Кальехон, 14 (1:0). Верди, 56 (1:1). Милик, 67 (2:1). Милик, 78 (3:1).

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Стринич (Гулям, 67), Кулибали, Хюсай, Хамшик, Зелиньски, Жоржинью (Аллан, 74), Кальехон, Инсинье, Габбьядини (Милик, 61).

"Болонья": Да Коста, Гастальделло, Торосидис (Масина, 83), Крафт, Иконому, Джемаили, Таидер, Крейчи (Риццо, 74), Верди, Надь (Донса, 61), Ди Франческо.

Предупреждение: Таидер, 10.

Удаление: Крафт (Б), 81.

Судья: Довери.

17 сентября. Неаполь. Стадион "Сан Паоло".