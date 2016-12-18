"Наполи" победил "Торино", Мертенс оформил покер

"Наполи" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Италии победил "Торино" - 5:3. в составе победителей покером отметился нападающий Дрис Мертенс. Отметим, что бельгиец стал первым футболистом с 1974 года, которому удалось забить как минимум три мяча в двух играх серии А подряд.

Благодаря этому успеху неаполитанский клуб поднялся на третье место в турнирной таблице.

Чемпионат Италии

Серия А

17-й тур

"Наполи" - "Торино" - 5:3 (3:0)

Голы: Мертенс, 13 (1:0). Мертенс, 18 - с пенальти (2:0). Мертенс, 22 (3:0). Белотти, 58 (3:1). Кирикеш, 70 (4:1). Россеттини, 76 (4:2). Мертенс, 80 (5:2). Яго Фальке, 84 - с пенальти (5:3).

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Кирикеш, Гулям, Хюсай, Хамшик, Зелиньски (Аллан, 73), Жоржинью (Диавара, 69), Кальехон, Мертенс, Инсинье (Джаккерини, 81).

"Торино": Харт, Де Сильвестри (Яго Фальке, 56), Моретти, Россеттини, Дзаппакоста, Баррека, Бенасси, Базелли (Макси Лопес, 67), Вальдифиори (Лукич, 46), Ляич, Белотти.

Предупреждения: Россеттини, 35. Моретти, 60. Лукич, 72.

Судья: Довери.

18 декабря. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".