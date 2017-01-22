"Наполи" победил "Милан" на "Сан-Сиро"

"Наполи" нанес поражение "Милану" в выездном матче 21-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1. Гости провели два быстрых гола на 6-й и 9-й минутах – отличились Лоренцо Инсинье и Хосе Кальехон. Хозяева смогли отыграть лишь один мяч – на 37-й минуте ворота Пепе Рейны поразил словак Юрай Куцка.

Неаполитанцы набрали 44 очка и сравнялись с "Ромой", у которой есть игра в запасе. В активе красно-черных – 37 баллов.

Чемпионат Италии

Серия А

21-й тур

"Милан" – "Наполи" – 1:2 (1:2)

Голы: Инсинье, 6 (0:1). Кальехон, 9 (0:2). Куцка, 37 (1:2).

"Милан": Доннарумма, Палетта, Абате, Калабрия, Гомес, Соса (Бертолаччи, 74), Бонавентура, Куцка, Пашалич (Ньянг, 86), Бакка (Лападула, 74), Сусо.

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Стринич, Хюсай, Тонелли, Хамшик (Зелиньски, 74), Аллан (Рог, 86), Жоржинью (Диавара, 61), Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Предупреждения: Мертенс, 12. Калабрия, 22. Соса, 26. Стринич, 38. Тонелли, 45+1. Гомес, 51. Бакка, 56. Кальехон, 82.

Судья: Рокки.

Милан. Стадион "Сан-Сиро".