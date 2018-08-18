"Наполи" победил "Лацио" в первом туре серии А

"Наполи" одержал волевую победу над "Лацио" (2:1) в матче первого тура серии А. Голами в составе неаполитанцев отметились форварды Аркадиуш Милик и Лоренцо Инсинье, у хозяев поля отличился нападающий Чиро Иммобиле.

ИТАЛИЯ. Серия А - 2018/2019

1-й тур

"Лацио" - "Наполи" - 1:2 (1:1)

Голы: Иммобиле, 25 (1:0). Милик, 45+2 (1:1). Инсинье, 59 (1:2).

"Лацио": Стракоша, Раду, Касерес, Ачерби, Марушич, Луис Фелипе (Баштуш, 46), Бадель (Корреа, 68), Пароло (Катальди, 88), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Иммобиле.

"Наполи": Карнезис, Альбиоль, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Диавара, 70), Аллан, Зелиньски (Рог, 85), Кальехон, Инсинье (Мертенс, 76), Милик.

Судья: Банти (Италия).

18 августа. Рим. Стадион "Olimpico".