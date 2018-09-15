20:59 | Футбол — Италия

"Наполи" победил "Фиорентину"

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"Наполи" с минимальным счетом победил "Фиорентину" в матче 4-го тура чемпионата Италии (1:0). Единственный гол забил нападающий Лоренцо Инсинье.

Чемпионат Италии

Серия А 

4-й тур 

"Наполи" - "Фиорентина" - 1:0 (0:0)

Гол: Инсинье, 79. 

"Наполи": Карнезис, Мариу Руй, Максимович, Кулибали, Хюсай, Хамшик, Аллан, Зелиньски, Кальехон (Унас, 70), Мертенс (Милик, 57), Инсинье (Рог, 82).

"Фиорентина": Дронговски, Бираги, Пеццела, Витор Угу, Миленкович, Бенасси (Пьяца, 80), Эйсерик, Верету (Фернандес, 64), Жерсон (Дабо, 60), Симеоне, Кьеза.

Предупреждения: Кьеза, 34. Зелиньски, 39. Бенасси, 43. Дабо, 75. Эйсерик, 90. Эйсерик, 90+3. 

Судья: Фаббри (Италия).

15 сентября. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".

Наполи - Фиорентина

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