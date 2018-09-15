"Наполи" победил "Фиорентину"

"Наполи" с минимальным счетом победил "Фиорентину" в матче 4-го тура чемпионата Италии (1:0). Единственный гол забил нападающий Лоренцо Инсинье.
Чемпионат Италии
Серия А
4-й тур
"Наполи" - "Фиорентина" - 1:0 (0:0)
Гол: Инсинье, 79.
"Наполи": Карнезис, Мариу Руй, Максимович, Кулибали, Хюсай, Хамшик, Аллан, Зелиньски, Кальехон (Унас, 70), Мертенс (Милик, 57), Инсинье (Рог, 82).
"Фиорентина": Дронговски, Бираги, Пеццела, Витор Угу, Миленкович, Бенасси (Пьяца, 80), Эйсерик, Верету (Фернандес, 64), Жерсон (Дабо, 60), Симеоне, Кьеза.
Предупреждения: Кьеза, 34. Зелиньски, 39. Бенасси, 43. Дабо, 75. Эйсерик, 90. Эйсерик, 90+3.
Судья: Фаббри (Италия).
15 сентября. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".