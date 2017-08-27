"Наполи" переиграл "Аталанту", "Фиорентина" уступила "Сампдории"

В матче 2-го тура чемпионата Италии "Наполи" одержал победу над - "Аталантой" - 3:1. В другой встрече "Фиорентина" проиграла "Сампдории" (1:2), СПАЛ выиграл "Удинезе" (3:2).
Чемпионат Италии
Серия А
2-й тур
"Наполи" - "Аталанта" - 3:1 (0:1)
Голы: Кристанте, 15 (0:1). Зелиньски, 56 (1:1). Мертенс, 61 (2:1). Рог, 87 (3:1).
"Наполи": Пепе Рейна, Маджо, Альбиоль, Гулям, Кулибали, Хамшик (Аллан, 58), Зелиньски (Рог, 75), Жоржинью (Диавара, 66), Кальехон, Мертенс, Инсинье.
"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Паломино, Хатебур (Корнелиус, 80), Толой, Гозенс, Иличич, Кристанте (Куртич, 63), Фройлер, Гомес, Петанья (де Рон, 46).
Предупреждения: Кулибали, 54. Куртич, 77. де Рон, 90+1.
Судья: Ди Белло (Италия).
27 августа. Неаполь. Стадион San Paolo.
"Фиорентина" - "Сампдория" - 1:2 (0:2)
Голы: Капрари, 32 (0:1). Квальярелла, 35 - с пенальти (0:2). Бадель, 50 (1:2).
"Фиорентина": Спортьелло, Астори, Томович (Бруну Гашпар, 46), Бираги, Пеццела, Бадель, Бенасси (Бабакар, 75), Эйсерик (Жил Диаш, 20), Верету, Кьеза, Симеоне.
"Сампдория": Пуджони, Сильвестре, Реджини, Сала (Берешински, 68), Мурру (Феррари, 56), Рамирес (Альварес, 76), Прат, Линетти, Торрейра, Квальярелла, Капрари.
Предупреждения: Прат, 2. Томович, 29. Бадель, 30. Сильвестре, 80. Кьеза, 88. Торрейра, 90+2. Квальярелла, 90+3.
Судья: Довери (Италия).
27 августа. Флоренция. Стадион Artemio Franchi.
СПАЛ - "Удинезе" - 3:2 (1:0)
Голы: Боррьелло, 25 (1:0). Лаццари, 53 (2:0). Найтинк, 72 (2:1). Теро, 87 - с пенальти (2:2). Риццо, 90+4 (3:2).
СПАЛ: Гомис, Саламон, Маттьелло, Викари, Вяйсянен, Вивиани, Скьяттарелла, Мора (Скьявон, 74), Лаццари (Риццо, 90), Боррьелло, Флоккари (Антенуччи, 84).
"Удинезе": Скуффет, Найтинк, Анджелла, Данилу Ларанжейра, Самир (Пеццелла, 46), Халльфредссон (Барак, 57), Янкто, Фофана (Перица, 71), Теро, де Пауль, Лазанья.
Предупреждения: Пеццелла, 75. Вяйсянен, 76. Вивиани, 85. Саламон, 90+1.
Судья: Валери (Италия).
27 августа. Феррара. Стадион Stadio Paolo Mazza.