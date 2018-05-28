"Наполи" отверг предложение "Манчестер Сити" по Жоржинью

"Наполи" не принял предложения "Манчестер Сити" по трансферу полузащитника Жоржинью. Как сообщает Mirror, "горожане" предложили 45 миллионов евро за 26-летнего итальянца, однако неаполитанцы готовы продать его только за 60 миллионов евро.

Издание полагает, что "Наполи" дожидается назначения Маурицио Сарри на пост главного тренера "Челси". Экс-наставник неаполитанцев, вероятно, захочет увидеть хавбека в своей команде и попросит руководство заплатить необходимую сумму.

В минувшем сезоне Жоржинью принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.