"Наполи" отклонил предложение "Челси" по Сарри

"Челси" предложил 4 миллиона евро "Наполи" за выкуп контракта главного тренера Маурицио Сарри. Как сообщает Corriere dello Sport, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис отклонил предложение "синих", требуя 8 миллионов евро.

Издание также утверждает, что 59-летний специалист уже достиг соглашения с "Челси", однако пока не может оформить его официально, поскольку связан контрактом с "Наполи".

Ранее сообщалось, что в услугах Сарри заинтересован петербургский "Зенит".

"Наполи" объявил об отставке итальянца 23 мая. Его место занял Карло Анчелотти.