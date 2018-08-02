"Наполи" отказался от варианта с Фернандесом?

"Наполи" продолжает искать на рынке варианты для усиления позиции правого защитника, информирует Daily Mail. Ранее сообщалось, что неаполитанцы хотят купить Мариу Фернандеса из ЦСКА, но не готовы отдавать за него 25 миллионов евро. Кроме того агент игрока сказал, что бразилец не хочет покидать московский клуб.

По информации Dayly Mail, "Наполи" переключился на правого защитника "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана и его коллегу по амплуа Сержа Орье, выступающего за "Тоттенхэм".

Как подчеркивает издание, именно Дармиан является первостепенной целью "Наполи", а Орье рассматривается в качестве альтернативы. "Манчестер Юнайтед" просит за своего защитника 18 миллионов фунтов стерлингов.

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