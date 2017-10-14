"Наполи" одержал восьмую победу подряд в серии А, обыграв "Рому"

В матче 8-го тура чемпионата Италии "Наполи" переиграл в гостях "Рому" - 1:0. Единственный мяч забил нападающий Лоренцо Инсинье.

Отметим, что эта победа стала для неаполитанцев восьмой кряду в серии А.

Чемпионат Италии

Серия А

8-й тур

"Рома" - "Наполи" - 0:1 (0:1)

Гол: Инсинье, 20 (0:1).

"Рома": Алиссон, Коларов, Манолас (Фасио, 59), Жуан Жезус, Бруну Перес, Де Росси, Наингголан, Флоренци (Дженгиз Ундер, 71), Пеллегрини (Жерсон, 78), Джеко, Перотти.

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Гулям, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Зелиньски, 71), Аллан, Жоржинью (Диавара, 73), Кальехон (Рог, 82), Мертенс, Инсинье.

Предупреждения: Жоржинью, 43. Де Росси, 53. Фасио, 79. Гулям, 90.

Судья: Рокки (Италия).

14 октября. Рим. Стадион Olimpico.

Турнирная таблица - здесь.