"Наполи" одержал волевую победу над "Дженоа"

"Наполи" на выезде обыграл "Дженоа" в матче 12-го тура чемпионата Италии. Неаполитанцы проигрывали после первого тайма с минимальным счетом, но смогли вырвать победу.

Чемпионат Италии

Серия А

12-й тур

"Дженоа" - "Наполи" - 1:2 (1:0)

Голы: Куаме, 20 (1:0). Руис, 62 (1:1). Бираски, 87 - в свои ворота (1:2).

"Дженоа": Раду, Кришито, Бираски, Ромеро, Мигел Велозу (Омеонга, 58), Лазович, Хильемарк (Маццителли, 78), Ромулу (Пандев, 90), Бесса, Пентек, Куаме.

"Наполи": Оспина, Альбиоль, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай (Малькюи, 81), Хамшик, Аллан, Зелиньски (Руис, 46), Кальехон, Инсинье, Милик (Мертенс, 46).

Предупреждения: Инсинье, 45+1. Бесса, 77. Омеонга, 85. Кришито, 87. Малькюи, 90+2. Маццителли, 90+3.

Судья: Абиссо.

10 ноября. Генуя. Стадион "Луиджи Феррарис".