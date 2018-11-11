"Наполи" одержал волевую победу над "Дженоа"

"Наполи" на выезде обыграл "Дженоа" в матче 12-го тура чемпионата Италии. Неаполитанцы проигрывали после первого тайма с минимальным счетом, но смогли вырвать победу.
Чемпионат Италии
Серия А
12-й тур
"Дженоа" - "Наполи" - 1:2 (1:0)
Голы: Куаме, 20 (1:0). Руис, 62 (1:1). Бираски, 87 - в свои ворота (1:2).
"Дженоа": Раду, Кришито, Бираски, Ромеро, Мигел Велозу (Омеонга, 58), Лазович, Хильемарк (Маццителли, 78), Ромулу (Пандев, 90), Бесса, Пентек, Куаме.
"Наполи": Оспина, Альбиоль, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай (Малькюи, 81), Хамшик, Аллан, Зелиньски (Руис, 46), Кальехон, Инсинье, Милик (Мертенс, 46).
Предупреждения: Инсинье, 45+1. Бесса, 77. Омеонга, 85. Кришито, 87. Малькюи, 90+2. Маццителли, 90+3.
Судья: Абиссо.
10 ноября. Генуя. Стадион "Луиджи Феррарис".