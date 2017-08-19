"Наполи" обыграл "Верону"

Матч 1-го тура чемпионата Италии "Верона" – "Наполи" завершился со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе неаполитанцев голами отметились защитник Фаузи Гулям и нападающий Аркадиуш Милик, а защитник хозяев поля Самюэль Супрен отправил мяч в свои ворота. У "Вероны" отличился Джампаоло Паццини.

Чемпионат Италии

Серия А

1-й тур

"Верона" – "Наполи" – 1:3 (0:2)

Голы: Супрен, 32 – в свои ворота (0:1). Милик, 39 (0:2). Гулям, 62 (0:3). Паццини, 83 – с пенальти (1:3).

"Верона": Николас, Касерес, Эрто (Валоти, 86), Супрен, Феррари, Бюхель, Ромулу, Бесса, Дзакканьи (Фарес, 64), Черчи (Паццини, 72), Верде.

"Наполи": Пепе Рейна, Кирикеш, Гулям, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Аллан, 66), Зелиньски, Диавара, Кальехон (Джаккерини, 73), Инсинье, Милик (Мертенс, 61).

Предупреждения: Хюсай, 51. Эрто, 74. Джаккерини, 90+1. Ромулу, 90+1.

Удаление: Хюсай, 82.

Судья: Фаббри.

19 августа. Верона. Стадион Marc'Antonio Bentegodi.