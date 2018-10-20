"Наполи" обыграл "Удинезе" и сократил отставание от "Ювентуса"

"Наполи" на выезде выиграл у "Удинезе" (3:0) в матче девятого тура чемпионата Италии. В составе победителей отличились Фабиан Руис, Дрис Мертенс (с пенальти) и Марко Рог.

Благодаря этой победе и ничьей "Ювентуса" с "Дженоа" (1:1) неаполитанцы сумели сократить отставание от лидера. С 21 очком "Наполи" идет вторым, у "Юве" на четыре очка больше. "Удинезе" с восемью очками на 15-й позиции.

В следующем туре "Наполи" примет "Рому", а "Удинезе" на выезде сыграет с "Дженоа".

Чемпионат Италии

Серия А

9-й тур

"Удинезе" - "Наполи" - 0:3 (0:1)

Голы: Руис, 14 (0:1). Мертенс, 82 - с пенальти (0:2). Рог, 85 (0:3).

"Удинезе": Скуффет, Найтинк (Ваге, 86), Самир, Трост-Эконг (Опоку, 35), Стрюгер Ларсен, Бехрами (Барак, 68), Мандрагора, Фофана, де Пауль, Пуссетто, Лазанья.

"Наполи": Карнезис, Альбиоль, Малькюи, Кулибали, Хюсай, Аллан, Зелиньски (Рог, 85), Кальехон, Мертенс, Верди (Руис, 4), Милик (Хамшик, 74).

Предупреждения: Пуссетто, 16. Милик, 36. Альбиоль, 45. Аллан, 56. Стрюгер Ларсен, 57. Мертенс, 59. Опоку, 79.

Судья: Мариани (Италия).

20 октября. Удине. Стадион "Dacia Arena".

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