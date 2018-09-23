"Наполи" обыграл "Торино" в матче 5-го тура чемпионата Италии (3:1). Дублем в составе неаполитанского клуба отметился нападающий Лоренцо Инсинье.
Чемпионат Италии
Серия А
5-й тур
"Торино" - "Наполи" - 1:3 (0:2)
Голы: Инсинье, 4 (0:1). Верди, 20 (0:2). Белотти, 51 - с пенальти (1:2). Инсинье, 59 (1:3).
"Торино": Сиригу, Моретти, Нкулу, Иццо, Эйна (Париджини, 77), Ринкон, Мейте (Сориано, 62), Базелли (Эдера, 87), Дзадза, Белотти, Беренгер.
"Наполи": Оспина, Альбиоль, Кулибали, Хюсай, Луперто (Максимович, 74), Хамшик, Рог (Аллан, 60), Кальехон, Мертенс, Инсинье, Верди (Зелиньски, 54).
Предупреждения: Кулибали, 23. Ринкон, 31. Рог, 37. Иццо, 43. Альбиоль, 52.
Судья: Иррати (Италия).
23 сентября. Турин. Стадион "Olimpico Grande Torino".
Материалы других СМИ
Загрузка...